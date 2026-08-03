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¡Otra vez! Usuarios de Izzi reportan nueva interrupción del servicio en Durango

Las quejas comenzaron desde las primeras horas de este lunes; algunos clientes continúan sin conexión a internet.

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REDACCIÓN WEB
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Por segundo día consecutivo, usuarios de Izzi en la ciudad de Durango reportaron fallas en su servicio de internet, luego de permanecer sin conexión desde las primeras horas de este lunes 3 de agosto con hasta 5 horas de interrupción.

Las quejas representan una nueva interrupción después de los problemas registrados durante la noche del domingo, cuando clientes de la compañía comenzaron a señalar dificultades para conectarse a internet y utilizar la red WiFi por un lapso de dos horas.

De acuerdo con la plataforma Downdetector, durante las últimas horas se han recibido nuevos avisos relacionados con el funcionamiento de Izzi. Otra página de monitoreo también ubica en Victoria de Durango reportes recientes por fallas en internet y WiFi.

Downdetector
Downdetector

Izzi no informa la causa de la falla


Hasta el momento, la empresa no ha emitido un comunicado público para explicar qué ocasionó la nueva afectación, qué sectores de la ciudad se encuentran involucrados o cuánto tiempo tardaría en restablecerse completamente el servicio.


Izzi señala que las interrupciones pueden generarse por trabajos de mantenimiento, fallas eléctricas o incidentes en su red. Cuando existe una afectación identificada en determinada zona, la compañía puede notificar a sus clientes mediante un mensaje de texto.


Los usuarios pueden verificar el estado de su servicio y levantar un reporte desde la aplicación de Izzi o comunicarse al número 800 120 5000.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Izzi Internet horas, Izzi, Durango, fallas

               

                
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