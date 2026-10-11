Otra volcadura en la carretera a Parral; Vialidad interviene para retirar el automóvil

Un automóvil volcó la noche de este domingo 11 de octubre en la carretera a Parral, a la altura del puente, donde quedó sobre el toldo y fue necesaria la intervención de agentes de Vialidad.

La unidad, de la línea Mazda, de color gris, terminó con las cuatro llantas hacia arriba sobre uno de los carriles, junto a la banqueta y con daños visibles en la carrocería.

Agentes de Vialidad se encontraban en el lugar mientras se realizaban las maniobras para retirar el automóvil de la vía. Durante estos trabajos, otros vehículos fueron desviados de la zona.

En las imágenes captadas después del percance también se observa a varias personas alrededor de la unidad, que mantenía algunas luces encendidas.

Hasta el momento no se cuenta con información confirmada sobre cuántas personas viajaban en el automóvil, ni se reportan lesionados. Tampoco se han precisado las causas de la volcadura o si otro vehículo estuvo involucrado.