Otro 'cristalazo' en el Centro de Durango; delincuentes roban laptop y objetos de valor
Un automóvil estacionado en calles de la Zona Centro de la ciudad de Durango, fue blanco de un cristalazo este viernes, donde los responsables lograron apoderarse de una computadora portátil y diversos objetos de valor.
El reporte fue realizado alrededor de las 16:30 horas por Álvaro, quien informó a las autoridades que al regresar a su vehículo descubrió que había sido abierto y que varias de sus pertenencias habían desaparecido.
De acuerdo con la información proporcionada, el afectado dejó estacionado su automóvil de la maca Chevrolet, línea Beat, color gris, aproximadamente a las 08:00 horas sobre la calle Fénix, cerca de la calle Negrete.
Al volver horas después, encontró la unidad abierta y, tras revisar el interior, confirmó el robo de una laptop y otros artículos de valor, aunque no precisó el monto de las pérdidas.
Elementos de seguridad acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las diligencias correspondientes, además de recabar información que pueda ayudar a identificar a los responsables.
Las autoridades no descartaron revisar cámaras de videovigilancia instaladas en los alrededores, con el propósito de obtener imágenes que permitan establecer cómo ocurrió el robo y la posible ruta de escape de los delincuentes.
El caso quedó a disposición de la autoridad competente, que continuará con la integración de la carpeta de investigación para tratar de localizar tanto a los responsables como los objetos sustraídos.