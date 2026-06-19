¿Otro? Frente frío fuera de temporada está por llegar a México y dejará estos efectos en Durango

Aunque apenas han transcurrido unos días desde el ingreso de un sistema frontal fuera de temporada, un nuevo frente frío se aproximará al norte de México durante este fin de semana, y volverá a provocar condiciones de inestabilidad, con lluvias fuertes, rachas de viento y un contraste marcado con las altas temperaturas que persisten en gran parte del territorio nacional.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, Durango será una de las entidades que resentirá los efectos de este sistema, principalmente entre el sábado 20 y el domingo 21 de junio.

Lluvias fuertes continuarán este fin de semana

El frente frío fuera de temporada, en combinación con una línea seca sobre la frontera norte, canales de baja presión y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y el golfo de México, favorecerá precipitaciones importantes en varias regiones del país.

Para Durango se prevén lluvias fuertes con acumulados de entre 50 y 75 milímetros, principalmente en las zonas oeste y sur del estado, por lo que no se descarta la presencia de descargas eléctricas y caída de granizo en algunas áreas.

Estas condiciones podrían ocasionar incremento en los niveles de ríos y arroyos, además de encharcamientos e inundaciones, especialmente en sitios urbanos y de difícil desagüe.

También habrá viento fuerte en Durango

Además de las precipitaciones, se esperan vientos de entre 20 y 30 kilómetros por hora con rachas que podrían alcanzar de 40 a 60 kilómetros por hora en territorio duranguense.

La intensidad del viento podría favorecer la caída de ramas, anuncios o estructuras ligeras, así como generar tolvaneras en algunas zonas, por lo que se recomienda extremar precauciones al conducir y evitar resguardarse bajo árboles durante las tormentas.

Durante este jueves, incluso, las rachas podrían alcanzar hasta los 80 kilómetros por hora en algunas regiones del estado.

Calor no se detendrá

Pese a la llegada de este frente frío fuera de temporada, el ambiente caluroso seguirá presente en gran parte de Durango.

Las temperaturas máximas previstas para la entidad oscilarán entre los 35 y los 40 grados centígrados, principalmente en las regiones noreste y suroeste, por lo que continuará la sensación de calor durante las tardes.

¿Por qué se le llama frente frío fuera de temporada?

Aunque los frentes fríos son fenómenos más comunes durante el otoño e invierno, ocasionalmente pueden presentarse en meses cálidos como junio.

Cuando una masa de aire frío interactúa con aire cálido y húmedo se genera una zona de choque que propicia nubosidad, lluvias, tormentas eléctricas, granizo y fuertes rachas de viento.

Por ello, aunque el verano está cada vez más cerca, las condiciones atmosféricas continuarán favoreciendo episodios de lluvia en el norte del país.