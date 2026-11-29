Un establecimiento comercial ubicado en Ciudad Industrial, de la capital duranguense, fue escenario de un robo en el que los responsables se apoderaron de una caja fuerte y una registradora.

El hecho fue descubierto durante la mañana de este sábado, cuando personal del negocio llegó a las instalaciones y se percató de lo sucedido.

El establecimiento se encuentra sobre el bulevar San Antonio de Abad, cerca de su intersección con el bulevar Francisco Villa.

Fue aproximadamente a las 10:00 horas cuando Fernando realizó el reporte al número de emergencias 911 para solicitar la intervención de las corporaciones policiacas.

El reportante manifestó que, al revisar las instalaciones, detectaron la desaparición de la caja fuerte y del equipo utilizado para registrar las ventas.

Al momento de solicitar el auxilio policial, los encargados desconocían qué mercancía había sido sustraída del establecimiento.

Tampoco se precisó la cantidad de dinero que contenía la caja fuerte ni el monto total de las pérdidas ocasionadas por el robo.