Otto Sirgo, una vida dedicada a la actuación

La televisión mexicana está de luto tras el fallecimiento del actor Otto Sirgo, reconocido por su participación en exitosas producciones como “Rosa Salvaje”, “Sortilegio” y “Lazos de amor”.

La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), que lamentó la partida del actor cubano-mexicano, quien construyó una trayectoria de más de cinco décadas en teatro, cine y televisión.

A lo largo de su carrera, Sirgo se convirtió en uno de los rostros más familiares de los melodramas mexicanos. Su trabajo incluyó participaciones en títulos como “Niña amada mía”, “Por un beso”, “Un gancho al corazón”, “Lo que la vida me robó”, “Tres veces Ana”, “Vencer el pasado” y las series “Ingobernable” y “Falsa identidad”, consolidando una presencia constante en la pantalla chica durante varias generaciones.

UNA VIDA DEDICADA A LA ACTUACIÓN

Nacido en La Habana, Cuba, el 19 de diciembre de 1946, Otto Sirgo desarrolló prácticamente toda su carrera artística en México. Proveniente de una familia ligada al espectáculo, encontró en la actuación su verdadera vocación después de haber cursado estudios universitarios en otras áreas. Con el paso de los años también destacó como director de televisión y teatro, ampliando su legado más allá de los reflectores.

MÁS DE CINCO DÉCADAS DE CARRERA

Además de participar en alrededor de 50 telenovelas, el actor formó parte de más de 30 montajes teatrales. Uno de sus personajes más recordados fue Eduardo Rivas en “Lazos de amor”, producción protagonizada por Lucero que le valió reconocimiento entre el público y la crítica. Su versatilidad le permitió transitar con naturalidad entre el drama, la comedia y la dirección escénica.

En años recientes, Sirgo continuó activo profesionalmente pese a diversos problemas de salud que él mismo había comentado públicamente. Su hija Valerie reveló que incluso había concluido una telenovela semanas antes de su fallecimiento y se encontraba satisfecho por seguir trabajando.

También señaló que la pérdida de su esposa, la actriz Maleni Morales, ocurrida en 2020, marcó profundamente los últimos años de su vida.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas oficiales de su muerte. Sin embargo, colegas, instituciones y seguidores ya despiden a uno de los actores más representativos de la televisión mexicana.