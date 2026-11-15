Pablo Barrera revela acusación de Teófilo Gutiérrez a Guillermo Vázquez tras la final del Clausura 2013

La final del Clausura 2013 entre Cruz Azul y América volvió a generar conversación luego de que Pablo Barrera revelara en el podcast Los Rookies un fuerte episodio ocurrido durante aquella noche en el Estadio Azteca. El exmediocampista aseguró que Teófilo Gutiérrez acusó al entonces técnico celeste, Guillermo Vázquez, de haber “vendido” el partido mientras la serie se les escapaba de las manos.

Según relató Barrera en esa conversación, el delantero colombiano perdió el control en la banca durante los minutos finales del encuentro y encaró verbalmente al entrenador. “Eh, hijo de pu..., tú vendiste el partido, por tu culpa estamos perdiendo así”, recordó el exseleccionado mexicano sobre los reclamos de su compañero.

Una herida que quedó abierta

La tensión continuó incluso después de los gritos. Barrera contó que intentó tranquilizar a Gutiérrez, quien insistía en que no volvería a vestir la camiseta celeste tras la derrota. “Yo no regreso más a Cruz Azul” y “el partido era de nosotros”, fueron algunas de las frases que recordó del atacante colombiano.

Aquella final es una de las más dramáticas en la historia del futbol mexicano. Cruz Azul llegaba con ventaja en la serie e incluso América jugó gran parte de la vuelta con diez hombres, pero los azulcremas forzaron el alargue con goles de Aquivaldo Mosquera y Moisés Muñoz antes de coronarse en penales.

Polémicas declaraciones

Las declaraciones también reabrieron la discusión sobre las decisiones tomadas por el cuerpo técnico en aquella noche. Sin embargo, la propia final estuvo marcada por errores de los futbolistas, incluido un fallo de Gutiérrez en una acción que pudo sentenciar el campeonato para la Máquina.

Más que una nueva acusación formal, la revelación de Barrera resulta relevante porque ofrece un testimonio directo de lo que ocurrió dentro del banquillo celeste en uno de los episodios más dolorosos para el club. Trece años después, aquella derrota sigue generando debate entre aficionados y protagonistas del futbol mexicano.