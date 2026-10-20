Paciente asesina a dentista tras reclamo por tratamiento; agresor muere en operativo | VIDEO

Un dentista fue asesinado a balazos afuera de su consultorio en Nogales, Sonora, presuntamente por un paciente estadounidense que había acudido a reclamar por un tratamiento. El ataque quedó registrado por una cámara de vigilancia y las investigaciones permitieron identificar al sospechoso, quien posteriormente murió durante un enfrentamiento con policías.

La víctima fue identificada como Amed de Jesús Preciado Hernández, de 42 años, quien fue atacado el jueves 15 de octubre en el estacionamiento de un complejo médico ubicado en la colonia Kennedy.

¿Qué ocurrió antes del ataque?

De acuerdo con la información atribuida a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, el paciente había recibido atención odontológica previamente y regresó al consultorio en estado alterado, exigiendo que lo atendieran de inmediato.

La investigación apunta a que el hombre reclamaba por una pieza dental que, según él, había quedado floja después de un procedimiento. Esta versión forma parte del posible móvil del homicidio y no acredita que el profesionista hubiera realizado un tratamiento incorrecto.

Ante la imposibilidad del dentista de atenderlo en ese momento, el paciente presuntamente lo esperó afuera del consultorio y lo siguió hasta que abordó su camioneta. Entonces le disparó en repetidas ocasiones.

El ataque quedó grabado

La grabación de seguridad documentó la agresión contra el odontólogo cuando se encontraba dentro de su vehículo. En el registro se escucha a la víctima pedir que no lo maten mientras el atacante continúa disparando.

Después del homicidio, las autoridades identificaron al probable responsable como Ernest “N”, también referido como Ernesto “N”, de 30 años y ciudadano estadounidense. Las diligencias permitieron ubicarlo en otro municipio fronterizo de Sonora.

Sospechoso murió cuando intentaban detenerlo

El sábado 17 de octubre, agentes acudieron a un domicilio de la colonia Ejidal 2, en Agua Prieta, para ejecutar una orden de aprehensión.

Según la versión de la Fiscalía, el sospechoso recibió a los elementos con disparos y murió cuando estos respondieron a la agresión.

Durante el enfrentamiento resultaron lesionados un agente de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y un policía municipal. Ambos fueron reportados fuera de peligro. Un vehículo oficial también presentó daños por impactos de bala.

Posteriormente, el comisario de la AMIC, Carlos Alberto Flores, informó que el estadounidense contaba con antecedentes delictivos en su país, incluidos hechos relacionados con drogas. Las autoridades sonorenses señalaron que mantienen coordinación con las instancias consulares correspondientes por la nacionalidad del fallecido.