¿Pacquiao o Mayweather? Juan Manuel Márquez aclara cuál fue el rival más difícil de su vida

Juan Manuel 'Dinamita' Márquez revivió su trayectoria pugilística al ser cuestionado sobre quién representó un mayor desafío entre Manny Pacquiao y Floyd Mayweather Jr. En el programa Posscass De Compass, junto a Cuauhtémoc Blanco, Isaac Terrazas y Germán Villa, el excampeón mexicano colocó al filipino por encima del estadounidense como el oponente más complicado de su carrera.

Desde su experiencia

Al detallar los motivos de su elección, Márquez contrastó los estilos de ambos púgiles. Sobre el estadounidense afirmó que “Mayweather te espera, te está esperando, y te tira un golpe o dos y se echa para atrás”. En cambio, sobre el asiático sostuvo: “el otro no. Era más rápido, tenía más pegada y más velocidad”, exigiendo alerta constante.

El dinamismo de Pacquiao marcó profundamente al equipo mexicano. El exboxeador recordó una frase de su entrenador: “Decía Nacho Beristáin que subirte a pelear con él era subirte con el mismo diablo en el ring”. Pese al castigo recibido, Márquez destacó su resistencia: “Era muy rápido, tenía una pegada muy fuerte, pero nunca me noqueó. Sí me mandó a la lona, pero nunca me noqueó. Yo me levantaba más enojado”.

Su mejor momento fue ante el 'Pacman'

Esta histórica rivalidad entre ambos atletas abarcó cuatro combates disputados entre 2004 y 2012, con un saldo de dos victorias para Pacquiao, un empate y un triunfo histórico para el azteca. La saga de enfrentamientos consagró a Márquez como el único pugilista capaz de noquear y derrotar con absoluta contundencia al denominado "devora mexicanos" en su mejor momento.

El clímax ocurrió el 8 de diciembre de 2012 con un nocaut en el sexto asalto. Frente a quienes dijeron que fue fortuna, Márquez aclaró: “Un golpe sin suerte lo tiras sin ver, lo tiras con la cabeza abajo y a ver qué Dios dice. Aquí fue el pase lateral, fue la finta, yo sabía que la hacía y dije 'lo voy a aprovechar'. Golpe practicado, entrenado”.

Finalmente, el peleador tricolor expresó el inmenso orgullo de haberle dado esa victoria a su afición, asegurando: “a nadie vas a tener contento. Todos los mexicanos celebramos ese día y estoy orgulloso”. Pese a rechazar ofertas multimillonarias para una quinta pelea, el peleador dio por cerrada su trayectoria, convencido de haber superado al contendiente más peligroso de su vida.