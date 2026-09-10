Padre asesina con un sable a hombre de 71 años por ser novio de su hija de 24 años

Una discusión familiar provocada presuntamente por el rechazo a una relación sentimental terminó en tragedia en General Cepeda, Coahuila, luego de que un hombre de 71 años perdiera la vida tras ser atacado con un arma blanca, mientras que su pareja, una joven de 24 años, también resultó gravemente lesionada al intentar intervenir.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo 6 de septiembre, cuando Víctor, de 71 años, se encontraba con María “N”, de 24 , con quien sostenía un noviazgo que aparentemente era rechazado por algunos integrantes de la familia de la joven debido a la diferencia de 47 años entre ambos.

¿Qué fue lo que pasó?

Las primeras investigaciones señalan que José Alfredo “N” se oponía al noviazgo de su hija y Víctor debido principalmente a la considerable diferencia de edad entre ellos. Las diferencias familiares ya habrían generado conflictos antes del encuentro en el que ocurrió el ataque.

Durante la confrontación, el hombre de 55 años presuntamente tomó un sable y atacó a Víctor, ocasionándole una herida de gravedad en la zona del pecho que habría comprometido órganos vitales.

María intentó detener la agresión y defender a su pareja; sin embargo, también fue alcanzada por el arma. Reportes posteriores precisaron que la joven sufrió lesiones severas en las manos y la amputación de tres dedos, después de que inicialmente circularan versiones imprecisas sobre la magnitud de sus heridas.

Familiares solicitaron apoyo tras lo ocurrido y Víctor fue llevado inicialmente al Centro de Salud de General Cepeda. Debido a la gravedad de sus lesiones se determinó que debía ser trasladado de emergencia al Hospital General de Saltillo para recibir atención especializada.

Víctor murió mientras era trasladado a un hospital

Pese a los esfuerzos por mantenerlo con vida, el hombre de 71 años presentó un paro cardiorrespiratorio durante el trayecto hacia Saltillo . La unidad en la que era transportado se encontraba sobre el Periférico Luis Echeverría Álvarez cuando su condición se agravó y finalmente fue declarado sin vida.

Después de la agresión, elementos de la Agencia de Investigación Criminal realizaron la detención de José Alfredo “N”, señalado como presunto responsable del ataque.

El caso generó atención debido a las circunstancias que rodearon la muerte de Víctor y la diferencia de edad entre la pareja. Sin embargo, serán las investigaciones y el proceso judicial los que determinen las responsabilidades y reconstruyan de manera definitiva lo sucedido durante aquella reunión familiar en General Cepeda.