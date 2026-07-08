Padre de dos menores denuncia burocracia en convivencias familiares en el Cecofam Durango

Un padre de familia denuncia burocracia dentro del Centro de Convivencia Familiar (Cecofam), supervisado por personal del Poder Judicial del Estado de Durango, ya que en las convivencias establecidas con sus hijas se han registrado incumplimientos por parte de la madre y, pese a ello, las autoridades no actúan.

Luis Mauricio Cárdenas Murguía, padre de dos niñas de 4 y 2 años de edad , señala que la situación ya fue reportada al juez, pues no solo se está incumpliendo la resolución judicial, sino que tampoco se están protegiendo los derechos de las menores a convivir con su padre.

“Ella está en desacato de la orden firmada a nivel judicial que establece las convivencias. Dejó de llevar otra vez a mis hijas al Cecofam; ya lo ha hecho muchas veces y simplemente le dicen: ‘Oiga, llévelas’. Yo ya le pedí a la autoridad que actúe con mayor contundencia, pero no lo ha hecho”.

De acuerdo al oficio C.J.M. 1257/2025, que el padre mostró como parte del Juicio de Controversia del Orden Familiar número 27/202, las convivencias deben realizarse los miércoles por la tarde, así como los sábados y domingos, de las 9:30 a las 18:30 horas.

DEMANDA PARCIALIDAD

El denunciante asegura que existe tibieza y parcialidad por parte de las instituciones encargadas de aplicar los instrumentos jurídicos, ya que, pese a los oficios y promociones que ha presentado, no se resuelve la situación.

Reiteró que no solo se está actuando en contra de un padre de familia, sino también en detrimento de los derechos de sus hijas, quienes en este caso no pueden defenderse.

“Traigo algunos documentos donde he estado mete y mete promociones, donde nada más arreglan diciendo que van a pedir oficios, que se equivocan con la redacción de los oficios. Esto dilata todavía más la respuesta que tiene que venir del juzgado”.

Apuntó que anteriormente las autoridades ya habían actuado a favor de la madre, otorgándole la custodia de manera automática, sin investigar o determinar qué era lo mejor para las niñas. Además, afirmó que no es el único caso en el que, en controversias familiares, se favorece únicamente a las mujeres.

El padre de familia destacó que ya se recomendó al Juzgado Segundo del Centro de Justicia para las Mujeres que las convivencias dejaran de ser supervisadas en el Cecofam para pasar al régimen de convivencia en tránsito libre, al considerar que cumple con los requisitos legales.

Una de las observaciones que, asegura, cumple es mantener una buena relación con sus hijas, lo que permitiría que las menores ejerzan su derecho a pernoctar, convivir y pasar más tiempo con su padre.