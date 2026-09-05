Justicia

AGRESIONES

Padre e hija terminan en el ISSSTE tras ser agredidos por familiar en Durango.

Según sus declaraciones, el agresor habría sido un nieto del hombre, quien estaba en estado de ebriedad.

Padre e hija terminan en el ISSSTE tras ser agredidos por familiar en Durango.

Padre e hija terminan en el ISSSTE tras ser agredidos por familiar en Durango.

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Un hombre y su hija terminaron en el ISSSTE de la ciudad de Durango luego de ser agredidos presuntamente por un integrante de su propia familia, durante un incidente ocurrido en la colonia Insurgentes.

Los lesionados fueron identificados como Ramiro Romero Pérez, de 79 años; y Marisol Romero López, de 50,  quienes ingresaron al hospital durante la noche del viernes 4 de septiembre para recibir atención médica por los golpes que presentaban.

Ramiro relató a las autoridades que aproximadamente a las 18:30 horas se encontraba en su domicilio, acompañado de su hija Marisol, cuando llegó su nieto José Ángel, de 29 años de edad.

Según su declaración, el joven presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol y posiblemente de otras sustancias, además de que comenzó a comportarse de manera agresiva y a insultarlos.

En determinado momento, José Ángel presuntamente empujó a su abuelo, quien perdió el equilibrio y cayó al suelo, sufriendo una lesión en el labio inferior. Marisol intentó intervenir al observar lo ocurrido.


La mujer también habría sido agredida físicamente por su familiar y resultó con una lesión en uno de sus brazos, por lo que padre e hija decidieron trasladarse al ISSSTE para ser valorados por personal médico.


Elementos investigadores acudieron al hospital después de recibir el reporte y explicaron a los afectados la posibilidad de presentar una denuncia; sin embargo, ambos manifestaron que por el momento no deseaban proceder legalmente por lo ocurrido.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Lesionados Durango Agresiones Durango hija, ISSSTE, presuntamente, recibir

               

                
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