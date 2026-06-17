Padre sustrae a hija de tres años del hogar de su expareja, en Durango

Una mujer solicitó el apoyo de las autoridades luego de denunciar que su expareja se llevó a su hija de tres años de edad sin su autorización, en hechos ocurridos la tarde de este martes en el fraccionamiento Puerta de San Ignacio, de la ciudad de Durango.

De acuerdo con el reporte al número de emergencias, los hechos ocurrieron alrededor de las 17:30 horas en un domicilio ubicado en la calle Isla Magdalena, del asentamiento habitacional antes mencionado.

La reportante, identificada como Carmen, manifestó a las autoridades que su expareja acudió al domicilio y se llevó a la menor sin contar con su consentimiento, por lo que pidió la intervención de las corporaciones de seguridad.

La niña fue identificada con las iniciales R.I.R.G., de tres años de edad. Según la descripción proporcionada por su madre, es de complexión robusta, tez morena y tiene el cabello hasta los hombros.

Al momento de su desaparición, la pequeña vestía un pans color rosa y una blusa negra con la imagen de un unicornio; además, se informó que fue llevada sin zapatos.

Tras el reporte, las autoridades implementaron los protocolos correspondientes para la localización de la menor y recabaron la información necesaria para establecer las circunstancias del hecho y dar seguimiento al caso, el cual fue clasificado preliminarmente como sustracción y retención u ocultamiento de una menor.