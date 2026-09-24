Padres de bebés fallecidos en IMSS de Durango acuden a la FGR a presentar denuncia

Este jueves 24 de septiembre, cerca de las 14:00 horas, arribaron a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) los padres de los bebés fallecidos en días recientes en el Hospital General de Zona 1 del IMSS en Durango, para interponer formalmente la denuncia correspondiente.

La representación legal del caso de los cinco fallecimientos, habló con los medios de comunicación al exterior de la FGR, donde dio a conocer que habían acudido tres de los padres de los recién nacidos.

El abogado en el caso señaló que se interpondrían formalmente las denuncias, aunque no detalló su contenido, pues este permanece privado para evitar entorpecer las investigaciones.

La representación legal indicó que será el Ministerio Público el encargado de clasificar los hechos y determinar los delitos que resulten, así como si existe una responsabilidad, luego de realizar las investigaciones pertinentes.

Al ser cuestionado sobre más detalles acerca de la denuncia, la representación legal reiteró que no se puede adelantar más información, pues esto contaminaría la investigación; sin embargo, indicó que las denuncias no son todas iguales, pues cada familia hizo una declaración a detalle acerca de lo que vivieron.

El abogado reiteró que confían en las autoridades y que la FGR realice su trabajo correspondiente.

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