Padres de familia cierran escuela primaria del Centro de Durango

Los padres de familia de la escuela primaria La República, ubicada sobre calle Pino Suárez, en la Zona Centro de la capital, decidieron cerrar la institución para demandar la asignación de un maestro de tercer grado, y advirtieron que no la abrirán hasta que la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED) les dé una respuesta positiva.

Araceli Barrera Ríos, madre de familia, señaló que el problema comenzó cuando el maestro titular de tercer grado dejó el grupo tras ganar una beca.

Para evitar que los alumnos se quedaran sin clase, la dirección del plantel decidió fusionar los dos grupos de primer grado con el fin de liberar a un docente que cubriera el grupo vacante.

Sin embargo, el inconveniente radica en que uno de los grupos de primero atiende a seis alumnos con necesidades especiales; al fusionar ambas aulas, la atención personalizada que recibían estos menores desaparecerá, ya que el grupo final superará los 20 alumnos.

​Otra opción que propuso la dirección de la primaria fue retirar al maestro encargado de la biblioteca para enviarlo a tercer grado y mantener separados los grupos de primero; no obstante, esto dejaría la biblioteca cerrada, afectando a toda la comunidad escolar.

Ante esta situación, los padres de familia acudieron a la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED), donde solo les informaron que no hay recursos para enviar a otro docente.

A pesar de ello, los padres argumentan que, debido al cierre de algunas escuelas y turnos vespertinos, se puede reasignar a uno de los maestros que quedaron libres para cubrir el tercer año.

Mientras no reciban una respuesta favorable, mantendrán la escuela cerrada y no permitirán su apertura hasta que se garantice el docente requerido.