Padres de familia cierran telesecundaria en Mezquital por falta de maestros

Padres de familia de la Telesecundaria 365 Domingo Cruz Valdez cerraron las puertas de la institución en demanda de docentes, debido a que dos de los grupos no han tenido maestro desde que inició este ciclo escolar.

La Telesecundaria se encuentra ubicada en la comunidad de Llano Grande, en el municipio de Mezquital , y los padres de familia aseguraron que son poco más de 50 alumnos los que no han recibido ninguna clase durante todo este ciclo escolar.

La institución cuenta con un total de 160 alumnos y casi una tercera parte de ellos son los que permanecen sin recibir clases. Hasta el momento, ninguna autoridad les ha informado cuándo serán asignados los docentes faltantes.

Ante esta situación, los padres de familia decidieron tomar la institución y cerrar sus puertas hasta que sean enviados los dos maestros que hacen falta.

Los padres señalaron que no liberarán la Telesecundaria hasta que se atienda su demanda, aunque reconocieron que con esta medida la totalidad de los alumnos se quedará sin clases.

Indicaron que tomaron esta decisión en busca de una solución para los estudiantes que llevan varias semanas sin recibir clases y que, a su consideración, la medida responde a un bien común.