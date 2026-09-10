Padres de familia impiden decomiso de comida chatarra afuera de escuelas de Durango: Inspectores

En los avances de la activación del operativo municipal para evitar la venta de comida chatarra afuera de las escuelas, los inspectores reportan que son los padres de familia quienes han impedido que se retire a los comerciantes que ofrecen esos productos.

El director de Inspección, Ubaldo Salazar Chávez, recordó que esta medida es una disposición federal y se debe cumplir, ya que está prohibido que se siga vendiendo comida chatarra afuera de las escuelas de educación básica.

En los casos donde se ha detectado que los comerciantes ofrecen ese tipo de productos, primero se les exhorta a realizar el cambio de giro y de alimentos. Al no acatar ese exhorto, se les levanta un acta de inspección y posteriormente se les retira y se hace el decomiso correspondiente, debido a que no cumplen con la normatividad.

Fue durante la primera semana de clases cuando se percataron de que en algunas escuelas ya están en regla, mientras que en otras solo algunos no han hecho el proceso, por lo que levantaron actas de Inspección.

El problema que se ha registrado es que son los padres de familia quienes han evitado el decomiso de productos, en defensa de los comerciantes.

Uno de esos casos se registró afuera de una secundaria que se encuentra sobre el bulevar Felipe Pescador, donde los padres de familia trataron de impedir el retiro de los comerciantes y el decomiso de los productos que aún tienen a la venta comida chatarra.

Aunque las autoridades reconocen que sí puede ser el sustento diario de esos comerciantes, señalan que todos deben cumplir con la disposición y atender los exhortos, porque consideran que se les dio un tiempo considerable para hacer el cambio a la venta de comida saludable.

Hasta el momento, al menos cinco comerciantes en distintas instituciones han sido retirados y algunos ya están cumpliendo con el proceso administrativo para el cambio de giro.