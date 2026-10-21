Padres ‘enseñan’ a su niño a robar una mochila en una tienda, así fueron captados en VIDEO

Un niño fue captado por cámaras de seguridad mientras se llevaba la mochila de un estudiante en una tienda de Ecatepec, Estado de México. Los adultos que lo acompañaban fueron señalados por presuntamente indicarle que tomara las pertenencias, aunque esa circunstancia no ha sido confirmada públicamente por las autoridades.

Los hechos ocurrieron la noche del lunes 19 de octubre, en un establecimiento ubicado sobre la avenida Recursos Hidráulicos, a la altura del fraccionamiento Paseos de Ecatepec, según los reportes del caso.

El afectado es un estudiante de preparatoria que había ingresado al negocio para comprar comida y dejó su mochila cerca de la entrada.

¿Cómo ocurrió el presunto robo?

En la grabación se observa a un hombre con playera y gorra rojas, una mujer y dos menores recorriendo uno de los pasillos del establecimiento.

Posteriormente, la secuencia cambia a una cámara dirigida hacia el acceso. En esa zona aparece una mochila negra sobre el piso, junto al espacio destinado para dejar las pertenencias de los clientes.

El niño permanece cerca de la puerta, mira hacia el exterior y realiza movimientos con las manos. Después se aproxima a la mochila, la toma y sale del negocio con ella.

Los reportes periodísticos identifican a los adultos como sus padres y les atribuyen haberlo enviado a recoger las pertenencias del estudiante. Sin embargo, el video por sí solo no permite confirmar el parentesco ni establecer qué instrucciones pudo haber recibido el menor.

La mochila tenía útiles escolares y un celular

El estudiante señaló que dentro de la mochila llevaba sus útiles escolares, un teléfono celular y el suéter de su escuela.

Al concluir sus compras y regresar al lugar donde había dejado sus pertenencias, descubrió que ya no estaban. Las cámaras de vigilancia registraron el momento en que el niño tomó la mochila y abandonó el establecimiento.

En las imágenes difundidas no se observa una confrontación con el propietario ni que alguien detenga al menor cuando sale con el objeto.

Reportan denuncia ante la Fiscalía del Estado de México

De acuerdo con la información publicada sobre el caso, la madre del adolescente acudió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para denunciar el robo.

Hasta el cierre de esta información, no se había localizado un comunicado oficial que confirmara detenciones, la recuperación de la mochila o la identidad de los adultos que aparecen en la grabación.

Tampoco se encontró una versión pública de las autoridades que precisara las circunstancias de la participación del niño o confirmara el señalamiento de que actuó por instrucciones de sus acompañantes.