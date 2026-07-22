Padres protagonizan riña durante partido de futbol infantil en Gómez Palacio

Un partido de futbol infantil terminó convertido en una escena de violencia después de que varios adultos ingresaran al terreno de juego y protagonizaran una riña en un complejo deportivo de Gómez Palacio, Durango.

Aparentemente, los hechos ocurrieron en unas canchas ubicadas sobre el bulevar Rebollo Acosta y fueron captados durante la transmisión en vivo del encuentro .

Hasta el momento no se ha precisado qué provocó la confrontación ni se ha informado oficialmente sobre personas detenidas o sanciones contra quienes participaron.

Adultos ingresan al terreno de juego

De acuerdo con el reporte, la tensión comenzó a aumentar cuando el partido se encontraba cerca de finalizar. Por causas que todavía no han sido esclarecidas, un grupo de adultos entró a la cancha y comenzó a intercambiar golpes.

La situación provocó que los pequeños futbolistas se alejaran rápidamente del lugar. En el video se observa a varios menores correr fuera del terreno de juego mientras los adultos continuaban con el enfrentamiento.

La reacción de los niños se convirtió en uno de los aspectos que más preocupación generó entre los usuarios de redes sociales, debido a que una actividad destinada a la convivencia y formación deportiva terminó exponiéndolos a una escena de violencia .

Durante la transmisión también se reportó el lanzamiento de botellas de vidrio dentro de las instalaciones, lo que aumentó el riesgo para jugadores, entrenadores, familiares y demás personas presentes.

Fuera de control

El video difundido en plataformas digitales se corta mientras la confrontación continuaba, por lo que no se observa con claridad cómo terminó el incidente ni si fue necesaria la intervención de elementos de seguridad.

Hasta la publicación del reporte no existía un posicionamiento oficial de las autoridades sobre posibles lesiones, detenciones o procedimientos legales relacionados con los hechos. Tampoco se había informado sobre alguna medida contra el complejo deportivo donde se desarrollaba el encuentro.

Riñas preocupan en canchas de La Laguna

El enfrentamiento registrado en Gómez Palacio se suma a otros incidentes ocurridos recientemente durante partidos de futbol infantil en la región lagunera.

Estos episodios han vuelto a colocar sobre la mesa la necesidad de reforzar las medidas de seguridad y los códigos de conducta dentro de ligas infantiles, especialmente entre padres, familiares y aficionados.