Pago por mantenimiento de parques es mayor al presupuesto anual de algunas dependencias municipales

Un nuevo llamado para que se transparente el contrato municipal de 45 millones de pesos para el mantenimiento de parques y jardines en Durango, realizó el regidor Francisco Franco Soler, al considerar que es importante conocer el destino de los recursos públicos, que además supera el presupuesto anual de algunas dependencias municipales .

El coordinador de la Bancada Naranja aclaró que no se pretende buscar una confrontación con la administración municipal, sino que se aclaren las dudas sobre el impacto y los beneficios del gasto público.

El regidor destacó que por el monto involucrado, de 45 millones de pesos, representa un recurso superior al presupuesto anual de algunas dependencias municipales, como Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

Incluso, tomando como referencia un sueldo de 15 mil pesos mensuales más prestaciones, ese dinero representaría aproximadamente el costo de 350 trabajadores durante siete meses.

“A casi un año de la administración, este Instituto de Parques y Jardines todavía no ha sido lo que nos prometieron”, precisó.

Por lo que solicitó conocer con precisión los alcances, metas y resultados asociados a esta inversión, para darla a conocer a la ciudadanía.

Recordó que, en la propuesta para fortalecer el manejo de parques y jardines, se habló de tomar como referencia experiencias exitosas de otras ciudades y contar con especialistas, biólogos y profesionales para impulsar espacios públicos de mayor calidad.