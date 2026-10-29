Pago de aguinaldos, la principal preocupación actual de emprendedores en Durango: CEJ

Ya se acerca el cierre de año y el sector empresarial en Durango tiene dificultades financieras que representan una de las principales preocupaciones para cumplir en tiempo y forma con las obligaciones laborales correspondientes al pago de los aguinaldos.

“Preocupación de todos los empresarios es cumplir con las obligaciones de los aguinaldos. Ahorita pues ya estamos haciendo estrategias justamente para terminar de juntar los pagos. Hay quienes a lo mejor nada más tienen un colaborador, pero hay quienes tienen más de 20, entonces sí llega a ser un poco grande la cifra”, estableció la presidenta del Consejo de Empresarios Jóvenes (CEJ), Karen Rivas Santillán.

Expuso que el año en curso ha sido complicado en comparación con el anterior, por lo que las empresas están implementando diversas estrategias financieras para poder contar con los recursos necesarios, reconociendo que el impacto varía significativamente según el giro comercial.

Y, aunque se espera un repunte del 20 al 30 por ciento en las ventas, en diciembre, por el comportamiento normal por aumento del flujo de efectivo, también son conscientes de que el año pasado no hubo un repunte significativo.

Asimismo, enfatizó que las empresas le apuestan a la formalidad económica, por lo que lamentó que existan negocios que operan en la informalidad debido a los altos costos fiscales y operativos que implica cumplir con la ley, lo que dificulta que los emprendedores puedan ofrecer empleos formales con prestaciones que tienen por ley.