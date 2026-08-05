Pago de la Beca Rita Cetina: ¿quiénes reciben su depósito HOY 5 de agosto de 2026?

La dispersión del apoyo económico correspondiente a la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria siguen avanzando durante la primera semana de agosto. Luego de que el pasado lunes iniciara la entrega para los primeros beneficiarios y el martes continuara con un nuevo grupo, este miércoles 5 de agosto será el turno de más alumnas y alumnos que forman parte del programa.

El objetivo de este apoyo es que las familias cuenten con el recurso antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027, de manera que puedan destinarlo a la compra de útiles escolares, uniformes y demás materiales necesarios para el regreso a clases.

¿Quiénes reciben el pago de la Beca Rita Cetina este miércoles 5 de agosto?

De acuerdo con el calendario oficial de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, este miércoles 5 de agosto corresponde el depósito para las y los estudiantes cuyo primer apellido inicia con las letras D, E y F.

La entrega comenzó el lunes con los beneficiarios cuyos apellidos empiezan con las letras A y B, mientras que el martes recibieron el apoyo quienes tienen la letra C como inicial del primer apellido. Ahora, la dispersión continúa con un nuevo bloque de beneficiarios, respetando el orden alfabético establecido por las autoridades.

El depósito se realiza directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que no es necesario acudir a oficinas, realizar registros adicionales o efectuar algún trámite para recibir el recurso.

¿De cuánto es el apoyo y para qué está destinado?

La Beca Rita Cetina contempla un pago único de 2 mil 500 pesos para estudiantes de educación primaria inscritos en el programa.

Este recurso busca aliviar parte de los gastos que enfrentan las familias durante el regreso a clases, permitiendo cubrir la compra de útiles escolares, uniformes, mochilas, calzado y otros materiales indispensables para el nuevo ciclo escolar.

Autoridades han señalado que el apoyo fue diseñado para contribuir a la permanencia de niñas y niños en las escuelas, además de reducir el impacto económico que representa el inicio del periodo escolar.

¿Qué hacer si el depósito todavía no aparece?

Si el estudiantes pertenece al grupo que cobra este miércoles 5 de agosto y el dinero aún no se refleja en la tarjeta, lo recomendable es mantener la calma y esperar algunas horas, ya que los depósitos pueden realizarse de manera gradual durante el transcurso del día.

En caso de que al finalizar el día el recurso siga sin aparecer, autoridades sugieren consultar los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar para verificar si existe algún aviso relacionado con la dispersión de pagos o con el estatus del beneficio.

Pagos continuarán hasta la próxima semana

Luego de que la actual dipsersión comenzara este lunes, se espera que los depósitos continúen hasta mediados de mes, para concluir el 14 de agosto con las últimas letras del abecedario.