Pago de laudos limita obras públicas en Nazas, afirma alcalde

Dar cumplimiento a los laudos laborales heredados, ha obligado al Ayuntamiento de Nazas a destinar recursos que podrían invertirse en obra pública, aunque la deuda por este concepto ya logró reducirse de ocho a cerca de seis millones de pesos.

En entrevista, el alcalde de Nazas, Darío Medina Reyes, informó que su administración ha liquidado en su totalidad a alrededor de 15 extrabajadores y mantiene convenios parciales con otros demandantes, lo que ha permitido disminuir el monto de varios adeudos mediante acuerdos negociados.

Explicó que, ante la disposición del municipio para cumplir con los pagos, incluso los abogados de los exempleados se han acercado para negociar.

Señaló que en algunos casos las reclamaciones originales de entre 300 y 400 mil pesos se han reducido prácticamente a la mitad, mediante convenios de pago, lo que ha facilitado avanzar en la atención de estos compromisos.

DEUDA POR ISR

Además de los laudos, el municipio también enfrenta un adeudo por alrededor de seis millones de pesos correspondiente al Impuesto Sobre la Renta (ISR) heredado de la administración anterior. Para atender este pasivo se firmó un convenio de pagos mensuales por 100 mil pesos con las autoridades fiscales.

El edil reconoció que estas obligaciones financieras no afectan de manera significativa el gasto corriente del Ayuntamiento, pero sí limitan la capacidad para realizar más obra pública, ya que parte de los recursos deben destinarse al pago de los laudos y del ISR.

Precisó que Nazas es el tercer municipio de Durango que menos recursos recibe del Ramo 33, con apenas 11 millones de pesos al año, por lo que la administración ha buscado ejecutar obras con recursos propios y con el respaldo de los gobiernos estatal y federal.

Pese a las restricciones financieras, Medina Reyes aseguró que no se han cancelado proyectos importantes y confió en que durante las próximas semanas continúe el apoyo de ambos niveles de gobierno para mantener el ritmo de inversión en infraestructura municipal.