Pagos Beca Benito Juárez: ¿qué letras reciben su depósito HOY miércoles 17 de junio?

Como cada bimestre, autoridades federales informaron sobre la dispersión de la Beca Benito Juárez correspondiente a mayo-junio, en donde alumnos y alumnas recibirán este apoyo para sus gastos educativos.

Desde el pasado lunes 15 de junio comenzó a realizarse el depósito correspondiente, sin embargo, esto se hace según la incial que tenga el primer apellido del beneficiario, por lo que deberán revisar el calendario compartido por el coordinador de Becas del Bienestar, Julión León.

¿Qué alumnos reciben la beca y de cuánto es?

Los estudiantes que reciben el apoyo de mil 900 pesos son todos aquellos que lograron registrarse en tiempo y forma, y que comprobaron que se mantiene estudianto en la preparatoria o bachillerato inscritos en este programa.

Además, el calendario también contempla otros programas del Gobierno Federal, como la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro que consta de un depósito de 5 mil 800 pesos; así como la Beca Gertrudis Bocanegra, también de mil 900 pesos.

Letras que cobran HOY 17 de junio

De acuerdo al calendario proporcionado y la información difundida en redes sociales oficiales, para este miércoles 17 de junio las personas que su primer apellido inicie con las letras: D, E y F , podrá obtener este apoyo.

El dinero será depositado en la Tarjeta del Bienestar que les fue entregada cuando fueron registados en el programa, por lo que podría acudir a cualquier hora del día al Banco Bienestar más cercano para sacar su dinero.

Cabe mencionar que esta entrega es la última del ciclo escolar 2025-2026, por lo que se prevé que la dispersión se reanude en octubre de 2026 y con la posibilidad de nuevos registros.