Pagos digitales deben ser una alternativa y no una obligación: diputada federal

El avance de los pagos digitales en México debe realizarse sin eliminar el efectivo como opción para la población, particularmente para adultos mayores, pequeños comerciantes y personas que no cuentan con acceso a internet, teléfonos inteligentes o servicios bancarios.

En este sentido se manifestó la diputada federal por Durango, Patricia Jiménez Delgado, durante la discusión del dictamen en materia de pagos digitales y electrónicos en la Cámara de Diputados.

La legisladora señaló que la modernización financiera no debe convertirse en una obligación para quienes todavía enfrentan limitaciones de conectividad o acceso a servicios bancarios.

Advirtió que permitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecer sectores o actividades en los que los pagos digitales sean la única forma de pago podría generar dificultades para una parte de la población. Por ello, consideró necesario garantizar previamente conectividad, infraestructura tecnológica, educación financiera y acceso a servicios bancarios.

La diputada duranguense sostuvo que los pagos electrónicos pueden ofrecer beneficios, pero deben incorporarse como una alternativa accesible y segura, con reglas claras y condiciones que eviten trasladar los costos de la transición a las familias y pequeños comercios.

“Una cosa es ofrecer una alternativa digital y otra muy distinta es convertirla en obligación”, expresó Jiménez, quien planteó que la modernización de los medios de pago debe ampliar las opciones de los ciudadanos y no generar nuevas barreras para quienes todavía utilizan efectivo.

La nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue avalado con 327 votos a favor, 122 en contra y 0 abstenciones. Tras este procedimiento, el proyecto de decreto fue remitido al Senado de la República para su análisis, discusión y eventual ratificación.