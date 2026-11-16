Palacio de Bellas Artes, el santuario donde late la historia artística de México

Considerado el recinto cultural más importante de México y declarado Monumento Artístico por la UNESCO, el Palacio de Bellas Artes guarda detrás de su fachada de mármol blanco una historia de tres décadas de construcción, joyas únicas en el mundo y el legado del muralismo nacional.

UN SUEÑO ARQUITECTÓNICO

De acuerdo con la Orquesta Sinfónica de Minería, fue Porfirio Díaz quien comisionó en 1904 al arquitecto italiano Adamo Boari el diseño y arranque de este proyecto. Boari levantó una estructura metálica y recubrió su exterior de estilo Art Nouveau con mármol de la mano de escultores italianos. La decoración de la fachada incorporó grupos escultóricos de Leonardo Bistolfi, Domenico Boni y Gianetti Fiorenzo, mientras que la plaza frontal recibió cuatro Pegasos de Agustí Querol, hoy emblemas del acceso.

TELÓN DE CRISTAL ÚNICO EN EL MUNDO

El mismo Boari concibió la gran cortina cortafuegos de cristal ubicada en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. La idea nació con el propósito de resguardar la seguridad de los espectadores ante un posible incendio, detalla en su página el Museo Nacional de Arquitectura.

Para materializar esta ambiciosa obra, el arquitecto confió su creación a la afamada Casa Tiffany de Nueva York, célebre por su trabajo con cristales metálicos. Inspirado en el paisaje de las cumbres nevadas del Valle de México, con los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl como protagonistas, este telón se mantiene hasta hoy como una joya artística única en su tipo a nivel mundial.

Su icónico telón de cristal es el único telón de cristal para teatro que existe a nivel mundial.

PRIMER MUSEO DE ARTE EN MÉXICO

Según información del archivo histórico del Museo del Palacio de Bellas Artes, el actual recinto es sucesor directo del Museo de Artes Plásticas, considerado el primer museo de arte en México tras su inauguración el 29 de noviembre de 1934 con el fin de exhibir piezas para su contemplación.

En sus inicios, su acervo abarcaba desde la pintura y escultura española y novohispana hasta obras mexicanas del siglo XIX y principios del XX. Más tarde, en 1947, con el nacimiento del Instituto Nacional de Bellas Artes, el museógrafo Fernando Gamboa junto a los pintores Julio Castellanos y Julio Prieto transformaron el proyecto en el Museo Nacional de Artes Plásticas y sumaron actividades educativas y libros para dar a conocer el arte de México.

Finalmente, en 1958, el espacio evolucionó hacia el Museo Nacional Moderno con la meta de posicionar a México como un eje cultural en América Latina.

SANTUARIO DEL MURALISMO

A partir de 1968, las salas de exhibición se conocen como Museo del Palacio de Bellas Artes. El Museo Nacional de Arquitectura destaca en sus datos que su colección “nutrió los acervos del nuevo sistema de museos en México compuesto por recintos como el Museo de Arte Moderno, la Pinacoteca Virreinal, el Museo Nacional de San Carlos y el Museo Nacional de Arte”.

Con el paso de las décadas, el recinto se consolidó como la principal vitrina en el país para creadores nacionales y extranjeros mediante sus muestras temporales. De la gran colección de obras que guardó en sus primeros años, hoy el museo mantiene a la vista del público 17 murales creados por siete artistas mexicanos entre 1928 y 1963.