El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, advirtió que la renovación de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) no se puede seguir aplazando por falta de acuerdos políticos, por lo que exigió a la Cámara de Diputados cumplir con su responsabilidad constitucional y emitir la convocatoria para designar a la persona que encabezará el organismo rumbo a las elecciones de 2027.

El dirigente panista respaldó la demanda presentada por el Grupo Parlamentario del PAN, encabezado por el coordinador Elías Lixa, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), mediante un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, con el que se busca obligar a la Cámara de Diputados a iniciar el procedimiento de designación.

El dirigente de Acción Nacional recordó que la salida de Guadalupe Taddei ocurrió desde el 26 de octubre y que, pese al tiempo transcurrido, continúa pendiente la convocatoria para elegir a quien deberá concluir el periodo constitucional de la presidencia del INE hasta 2032.

“Para el PAN, esta omisión afecta el derecho de las y los legisladores a participar en la deliberación y votación de una decisión de trascendencia nacional, además de prolongar una presidencia provisional que no sustituye la obligación constitucional de realizar el nombramiento definitivo”, subrayó.

Señaló que la existencia de negociaciones entre las fuerzas políticas o de un procedimiento judicial no debe utilizarse como justificación para detener el cumplimiento de una responsabilidad constitucional.

Dijo que la controversia adquirió mayor relevancia después de que Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), planteó esperar la resolución del Tribunal Electoral para avanzar con la convocatoria, mientras Acción Nacional sostiene que el procedimiento puede iniciarse sin necesidad de esperar una sentencia.

En su demanda, el PAN solicita que la Sala Superior ordene a los órganos responsables de la Cámara de Diputados realizar, en el menor tiempo posible, las actuaciones necesarias para emitir y publicar la convocatoria, integrar el Comité Técnico de Evaluación y desarrollar el procedimiento que permita elegir a la nueva presidencia. En este sentido, reiteró que el tribunal ya interpretó que el menor tiempo posible es inmediatamente.

Destacó que Elías Lixa ha insistido en ocho propuestas para garantizar la independencia del proceso, entre las que destacan ampliar de cuatro a ocho años el periodo de separación de cargos partidistas para integrantes del Comité Técnico de Evaluación, incorporar consultas a universidades y organizaciones de la sociedad civil, establecer mecanismos de vigilancia ciudadana, proteger la confidencialidad de los exámenes y transparentar las evaluaciones y la selección de finalistas.

Jorge Romero reiteró que el objetivo de Acción Nacional no es colocar a una persona cercana al PAN, sino garantizar una presidencia verdaderamente independiente de todas las fuerzas políticas, que respete la voluntad ciudadana y genere confianza en la organización de los próximos comicios.

El dirigente nacional panista también insistió en que la renovación del INE debe acompañarse del esclarecimiento de las presuntas irregularidades en contrataciones durante la administración de Guadalupe Taddei, sin que su renuncia implique el cierre de las investigaciones o de las posibles responsabilidades legales.

Finalmente, reiteró que Acción Nacional dará seguimiento al juicio promovido ante el Tribunal Electoral y mantendrá abierta la posibilidad de diálogo legislativo, siempre que se garantice un procedimiento constitucional, transparente y libre de intereses partidistas.

El PAN exige que la renovación del INE se resuelva conforme a la Constitución y no a los tiempos o “intereses políticos de las mayorías parlamentarias”, insistió.