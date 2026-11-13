Pancho Franco invita a estudiantes a utilizar 'La Bichota', la modalidad nocturna de la Fosfocombi

El regidor Pancho Franco invitó a las mujeres estudiantes de Durango a conocer y solicitar La Bichota, una modalidad nocturna gratuita de la Fosfocombi que busca apoyar sus traslados y brindarles una opción de viaje en grupo.

Franco explicó que el servicio debe agendarse previamente a través de las redes sociales de la Fosfocombi. Para solicitarlo, las estudiantes deben acreditar que cursan sus estudios, reunir a sus compañeras e indicar el punto de salida y el destino al que necesitan trasladarse.

“La Bichota no es una camioneta que circule por la calle levantando pasaje; es un apoyo que se agenda para que un grupo de estudiantes pueda trasladarse de un punto a otro”, precisó.

El regidor aclaró que esta modalidad no pretende sustituir ni competir con el transporte público, sino ofrecer un apoyo complementario para estudiantes que requieren movilizarse durante la noche. También reconoció que una unidad no resuelve las necesidades de toda la comunidad estudiantil, pero puede contribuir a que algunas jóvenes regresen a casa con mayor tranquilidad.

La iniciativa, señaló, parte de la necesidad de contar con alternativas de traslado para quienes estudian y trabajan por sus metas. “Queremos que puedan regresar a casa tranquilas, acompañadas de sus amigas y con la confianza de que sus sueños no tienen horario”, expresó.

Las interesadas pueden consultar las redes sociales de la Fosfocombi para conocer el mecanismo de solicitud y agendar su traslado.