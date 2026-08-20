Pancho Franco pide mayor compromiso con el arte y la cultura local; llama a nombrar al titular del IMAC

El coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano en el Ayuntamiento de Durango, Pancho Franco, hizo un llamado a la administración municipal para fortalecer el respaldo al talento local y dar prioridad a la agenda cultural del municipio.

Luego de sostener reuniones con integrantes de distintos colectivos y disciplinas artísticas, el regidor señaló que existe un importante malestar entre la comunidad cultural, debido a que, a un año de la actual administración, no se percibe un compromiso suficiente para impulsar de manera permanente el arte y la cultura en Durango.

“Hay un gran malestar debido a que no se tiene realmente un compromiso por impulsar una agenda de arte y cultura en Durango”, expresó.

Franco cuestionó que el impulso a la cultura no puede limitarse únicamente a la realización de festivales, sino que debe existir una política pública permanente que acompañe a los artistas locales, genere oportunidades y fortalezca las distintas disciplinas que se desarrollan en el municipio.

En este sentido, consideró particularmente preocupante que el Instituto Municipal del Arte y la Cultura (IMAC) permanezca sin un director o directora desde hace más de ocho meses, lo que, dijo, evidencia la falta de atención que se le ha dado al sector.

El coordinador de la Bancada Naranja también señaló una contradicción en la justificación de anteriores procesos de fusión de dependencias, realizados bajo el argumento de optimizar recursos, mientras durante la actual administración se han creado nuevas direcciones y estructuras municipales.

“Yo siento que ha sido una falta de sensibilidad y de voluntad. Se ha dado un voto de confianza en muchos temas, pero ya llegamos a un año y el IMAC sigue completamente ausente porque no se le ha dado la importancia de tener una cabeza que pueda dirigir la agenda cultural”, afirmó.

Pancho Franco reiteró que desde la Bancada Naranja continuarán dando voz a los artistas y colectivos culturales, al tiempo que insistirán en que el municipio cuente con una política cultural clara, presupuesto, coordinación institucional y, sobre todo, una persona responsable de encabezar el IMAC y atender las necesidades del sector.