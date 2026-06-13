Pandilleros irrumpen en vivienda de Villas del Guadiana II; mujer termina lesionada por una pedrada

Una mujer resultó lesionada luego de que un grupo de aproximadamente 20 jóvenes, presuntamente integrantes de una pandilla, irrumpiera en las inmediaciones de un domicilio del fraccionamiento Villas del Guadiana II, en la ciudad de Durango.

El ingreso de la afectada al Hospital General 450 fue reportado alrededor de la 01:00 de la madrugada de este sábado, luego de que personal médico notificara a las autoridades sobre una persona del sexo femenino que presentaba lesiones derivadas de una agresión.

Elementos investigadores se trasladaron al nosocomio y se entrevistaron con la lesionada, identificada como Edith González Terrazas, de 26 años de edad y con domicilio en la calle Corbos, en el citado asentamiento habitacional.

La mujer relató que los hechos ocurrieron cerca de las 21:00 horas del viernes, cuando se encontraba en su vivienda y al exterior arribaron alrededor de 20 sujetos, todos menores de edad, a quienes identificó como integrantes de la pandilla denominada "Six Family".

Según su versión, el grupo buscaba agredir a José Ortega Terrazas, de 19 años de edad, quien presuntamente pertenece a la pandilla conocida como "Los R", derivado de una disputa por el control de la zona.

Al percatarse de que el joven estaba siendo atacado, Edith decidió ingresarlo al domicilio para ponerlo a salvo; sin embargo, en medio de la agresión, uno de los participantes lanzó una piedra que la golpeó, provocándole diversas lesiones.

Tras el ataque, se realizó una llamada al número de emergencias 911 y al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes lograron la detención de algunos de los presuntos involucrados, aunque la afectada dijo desconocer a qué delegación fueron trasladados.

Posteriormente, la mujer se dirigió por sus propios medios al Hospital General 450, donde fue atendida por el doctor en turno, quien le diagnosticó policontusiones y la reportó con estado de salud estable.

Las autoridades ya tomaron conocimiento de los hechos y se espera que las investigaciones continúen para esclarecer la participación de los involucrados en esta riña entre pandillas que dejó como saldo una mujer lesionada.