Pánuco de Coronado se suma a programa cultural en el Museo Villa

La tradición oral, la música, la danza y los sabores del semidesierto duranguense fueron punto de encuentro en el Museo Francisco Villa, donde el municipio de Pánuco de Coronado desplegó una muestra profundamente identitaria como parte del programa “Pancho Villa en mi Municipio”.

Bajo el lema “Tierra fértil de corazón de hierro”, el municipio presentó una jornada cultural donde la memoria colectiva y el patrimonio popular se convirtieron en protagonistas.

La actividad reunió expresiones musicales, relatos históricos, danza tradicional y gastronomía regional en una celebración que acercó a visitantes y turistas a la riqueza cultural de esta región duranguense.

Memoria, revolución y territorio

La tarde inició con la participación musical del Grupo Cuerda Real de la Casa de la Cultura de Pánuco de Coronado , cuyos sones y piezas tradicionales marcaron el tono de una jornada atravesada por el orgullo comunitario y la recuperación de la memoria regional.

Uno de los momentos centrales ocurrió con la intervención de los cronistas del municipio, quienes compartieron relatos sobre los antecedentes familiares de Doroteo Arango, figura que más tarde se convertiría en el legendario Pancho Villa.

A través de la narrativa oral, el público recorrió episodios vinculados al paso de la Revolución Mexicana por la región, evocando tanto las profundas heridas históricas como los procesos sociales y humanos que marcaron aquella época.

Turistas provenientes de ciudades como Acapulco y Zihuatanejo participaron en la actividad y convivieron con habitantes del municipio, quienes compartieron con entusiasmo sus costumbres, relatos y expresiones culturales.