Paola Rojas rompe el silencio y manda fuerte mensaje a Aleks Syntek; 'Conmigo no te metas'

Paola Rojas ya reaccionó a la transmisión que hizo Aleks Syntek, en la que el músico sacó a colación el episodio que provocó que la periodista y el padre de sus hijos, Zague, se separaran. La presentadora de noticias, visiblemente molesta, pidió al cantante que sea respetuoso con su situación familiar, que se vio severamente afectada cuando se supo mediáticamente que el exfutbolista había sido infiel.

Después de las críticas que el tecladista recibió en redes sociales, por la forma en que se condujo con las y los asistentes al espectáculo gratuito que ofreció en la explanada de la alcaldía Benito Juárez, Aleks ha recurrido a sus cuentas oficiales para defenderse y sostener su punto de vista, acerca de que, en México, los artistas nacionales no reciben el apoyo que ameritan.

Así, el compositor de "Sexo, pudor y lágrimas" expresó que no ha desvariado, como tanto se afirma en redes, y que lo único que desea es que exista mayor apoyo hacia los artistas que, a su parecer, aportan mucho más a nuestra cultura que lo que harían exponentes de géneros musicales que más llaman la atención del público, como ocurre con el urbano.

En un momento del en vivo, Aleks habló cantando, al ritmo de su tema "De noche en la ciudad", pero sin respetar la letra original de la canción, pues usó frases con las que negó estar delirando y afirmó que él era uno más de aquellos personajes que han marcado la historia, por su genialidad, pero que, en su momento, no fueron apreciados y que, en cambio, su forma de pensar era comparada con la locura.

"Sí, sí estoy desequilibrado mental, estoy loco", dijo sarcásticamente y luego cantó:

"Igual que Dalí, estaba loco, Picasso estaba loco, Frida Kahlo estaba loca, Copérnico estaba loco, ¿quién era el otro?, ¡Arquímides estaba loco!, Jesucristo estaba loco, la Virgen de Guadalupe estaba loca, Benito Juárez estaba loco, los Niños Héroes no era cierto, Hugo Sánchez es español, Zague la tiene bien grande, Aleks Syntek está loco, ¿quién más?, Paola Rojas es la culpable de lo que hizo Zague, el Chavo del Ocho está loco y, ese es mi nuevo sencillo", canturrió.

Fue cuestión de horas para que ese audio se viralizara en redes; sin embargo, a Paola no le cayó en gracia que el músico hiciera mofa de la situación que atravesó con su exmarido, por lo que, durante la emisión de este lunes, 21 de septiembre, de su programa "De pisa y corre", la periodista envió un mensaje a Alex, pidiéndole que la respete y lamentando, además, los comportamientos recientes del cantante.

"De verdad lamento mucho que haya decidido hacer lo que está haciendo con su carrera y con su comunicación; siempre lo he respetado, me parece que es un gran músico y, por eso, lamento lo que está pasando con él. Lo lamento también porque sé que tiene familia; yo también tengo familia y, precisamente por eso, le pido a Aleks Syntek que conmigo no se meta y que no traiga de regreso a la memoria un episodio muy desafortunado que ya nos dañó lo suficiente como familia. Insisto, lamento lo que sea que le esté pasando, pero conmigo no te metas, Aleks, porque yo siempre te he respetado, así que sigamos así, por favor", remató.

Hasta el momento, Syntek no ha hecho ningún pronunciamiento relacionado con la petición de Rojas.