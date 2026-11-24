El papa Francisco dejó en su diario personal tres experiencias en las que aseguró haber visto al demonio, dos de ellas durante su labor como arzobipso de Buenos Aires y una más cuando ya encabezaba la Iglesia Católica en Roma.

Los encuentros con el diablo quedaron registrados en narraciones que Jorge Mario Bergoglio realizó a lo largo de más de tres décadas. En ellas describió algunos de los detalles que lo impactaron, entre estos la mirada de aquella presencia, que calificó como amenazante, pero también seductora.

Los escritos salieron a la luz con la publicación de El Diario Íntimo del Papa Francisco, obra presentada por el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y cercano colaborador del pontífice.

El libro recopila reflexiones que comienzan en 1992 y se extienden hasta agosto de 2024, meses antes del fallecimiento de Francisco, ocurrido el 21 de abril de 2025.

Papa Francisco describió cómo fueron las ocasiones en que vio al diablo

Una de las anotaciones más reveladoras está fechada el 24 de enero de 2021, cuando el pontífice decidió recordar las tres ocasiones en las que, según su relato, tuvo contacto con el demonio.

La primera ocurrió mientras viajaba en un automóvil, durante su etapa como arzobispo de Buenos Aires. En aquella ocasión observó una figura que identificó como el diablo y cuya mirada permaneció en su memoria durante años.

Sobre ese momento escribió: “No olvidaré sus ojos amenazantes y, al mismo tiempo, seductores”.

La segunda experiencia tuvo lugar también en Buenos Aires, dentro de una capilla de las carmelitas, mientras participaban en una misa. En esta ocasión, la intensidad de la mirada fue todavía mayor, por lo que la comparó con destellos de fuego.

Ambos episodios quedaron como recuerdos que el papa retomaría tiempo después al reflexionar sobre su vida espiritual.

Tercera aparición, tras una polémica durante su pontificado

El tercer encuentro que Francisco relató sucedió en Roma, luego de su viaje a Chile en enero de 2018. En ese periodo, el Papa enfrentaba fuertes cuestionamientos por haber defendido al obispo Juan Barros, señalado por su relación con el sacerdote Fernando Karadima, condenado por abusos sexuales.

La controversia afectó profundamente al pontífice, quien posteriormente reconoció que no había dimensionado en un inicio la gravedad de las denuncias.

En medio de la crisis, aseguró que volvió a ver al demonio, aunque esta vez también escuchó su voz, la cual describió como poderosa y triunfante.

“Lo vi y oí su voz, triunfante, poseyéndolo todo”, escribió. También recordó una frase que atribuyó a esa presencia: “Ahora he conseguido todo lo que quería”.

Además de los tres encuentros, el diario contiene otra experiencia que Francisco relacionó con el ámbito sobrenatural. En una anotación del 7 de junio de 2018, contó que, mientras se preparaba para dormir, tuvo una visión de lo que describió como las puertas del infierno.

Esto le provocó temor, por lo que recurrió al rosario y a la oración para encontrar protección y tranquilidad espiritual.

En su última anotación, con fecha del 18 de agosto de 2024, Francisco volvió a recordar aquellas miradas y expresó su deseo de mantenerse atento ante cualquier tentación. También pidió la protección de la Virgen María, una figura a la que recurrió durante los momentos de mayor angustia.