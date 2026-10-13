Papa León XIV es internado para cirugía de extracción de un nódulo pulmonar

La mañana de este martes 13 de octubre, el papa León XIV fue internado en el Hospital Policlínico Agostino Gemelli, en Roma, para someterse a una cirugía de extirpación de un nódulo pulmonar. La intervención está prevista para esta tarde , según informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

El pontífice salió del Vaticano en automóvil por la Porta del Perugino y llegó al hospital acompañado por su médico asistente, Luigi Carbone. Al arribar al Gemelli, descendió del vehículo por sus propios medios y fue recibido por las máximas autoridades de la institución.

León XIV se mostró sereno y sonriente . Fue saludado por periodistas y numerosos fieles que se encontraban en la entrada principal del centro médico. Respondió con un breve saludo, visiblemente conmovido por las muestras de afecto de los presentes.

Según el Vaticano, la intervención estará a cargo del equipo de cirugía torácica dirigido por el profesor Stefano Margaritora. La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó que difundirá nuevas actualizaciones sobre el estado de salud del pontífice durante la noche de este martes.

El Hospital Gemelli es uno de los principales centros médicos de Roma y ya recibió a otros pontífices para tratamientos e intervenciones, entre ellos Juan Pablo II y Francisco.

El domingo pasado, Robert Prevost, de 71 años, reveló que le habían detectado un nódulo pulmonar en una etapa inicial y que su crecimiento estaba "muy controlado". Sin embargo, explicó que los médicos recomendaron extirparlo mediante una cirugía.

"Queridos amigos, durante algunos exámenes médicos recientes, los médicos encontraron un nódulo localizado en mi pulmón. Fue detectado en una etapa muy temprana y está bien localizado. Los médicos consideran que la cirugía es adecuada. Siguiendo sus indicaciones, decidí, por lo tanto, someterme a una operación para extirparlo. La cirugía ya está programada para los próximos días. Agradezco su cercanía espiritual y me encomiendo a sus oraciones", declaró el pontífice a los fieles.

Posteriormente, el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, informó que la recuperación del Santo Padre demandaría alrededor de una semana.

El lunes 12, León XIV canceló todos los compromisos previstos hasta el 20 de octubre. Durante su internación, se espera que continúe trabajando desde el hospital, como ya ocurrió con otros pontífices.

Este martes, el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, afirmó estar "preocupado" por la intervención, dado que el problema de salud fue inesperado. No obstante, destacó que el papa se encuentra sereno.

El anuncio de la cirugía también generó dudas sobre la continuidad del viaje de dos semanas de León XIV a América del Sur, previsto para comienzos de noviembre, con etapas de Uruguay, Argentina y Perú. Hasta el momento, el Vaticano no informó si el viaje se mantendrá o será cancelado.