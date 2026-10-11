Papa León XIV informa que le detectaron un nódulo en un pulmón y deberá someterse a una operación

A menos de un mes de su viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú, el papa León XIV anunció este domingo que en "los próximos días" deberá someterse a una operación por un nódulo en un pulmón en fase "muy inicial".

El propio potífice informó sobre su estado de salud de forma pública, desde la ventana del palacio apostólico tras el rezo del Ángelus y ante miles de fieles que le escuchaban desde la plaza de San Pedro.

"Recientemente, durante algunos controles, los médicos me han encontrado un nódulo circunscrito en el pulmón. Ha sido detectado en una fase muy inicial y está bien localizado", declaró, en tono sereno.

Enseguida, señaló que los médicos "consideran oportuno intervenir" y por ello, siguiendo sus consejos, finalmente ha decidido "operarse para extirpar" el nódulo " en los próximos días".

El mensaje de León XIV povocó el aplauso de los fieles en la plaza: "Os agradezco vuestra cercanía espiritual y me encomiendo a vuestra oración. Gracias y buen domingo", terminó, saludando con la mano desde la ventana antes de volver al palacio.

Papa León estaría hospitalizado una semana después de la operación

El primer papa estadounidense de la historia, y con nacionalidad peruana por sus muchos años de misionero y obispo en el país andino, fue elegido en cónclave en mayo de 2025 para suceder a Francisco y acaba de cumplir 71 años, el pasado 14 de septiembre.

Por el momento se sabe que esta primera operación como pontífice tendrá lugar en los próximos días de esta semana y que conllevará una hospitalización postoperatoria de cerca de una semana.

"En respuesta a las preguntas de los periodistas, puedo precisar que la intervención está prevista para los primeros días de la próxima semana y que el tiempo previsto de hospitalización postoperatoria es de aproximadamente una semana", indicó en una breve comunicación el portavoz vaticano, Matteo Bruni.