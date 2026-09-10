Paquete Económico 2027: Demanda el CCE combatir la informalidad y las redes de facturación falsa

Luego de la presentación del Paquete Económico 2027, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) estableció que la prioridad debe ser mantener el grado de inversión del país, disminuir gradualmente el déficit público, desacelerar el crecimiento de la deuda y crear las condiciones para que la economía crezca a un ritmo mayor.

“Reconocemos un avance hacia finanzas públicas sostenibles que generen estabilidad económica y por tanto, mejores condiciones para invertir y crear empleos formales”.

Por lo que se solicitó que se agregue un ejercicio eficiente del gasto público, así como soluciones estructurales para las empresas del Estado; además de ampliar la base de contribuyentes, fortalecer la formalidad, combatir la evasión y las redes de facturación falsa, “es decir, que quienes hoy no cumplen con sus obligaciones fiscales, paguen los impuestos que les corresponden”.

Además, se planteó la utilidad de continuar el diálogo técnico y evaluar el impacto de las medidas propuestas, para lograr que el impacto sea equitativo.

“En paralelo, para apoyar la inversión y el crecimiento de la economía, buscamos reglas claras, seguridad y certidumbre fiscal, así como acceso a energía y agua, porque esto es lo que demanda la inversión, tanto nacional como extranjera”, estableció el CCE.

Y se enfatizó que el objetivo común entre el gobierno y el sector empresarial es aumentar el crecimiento económico y proteger el bienestar de los mexicanos, priorizando el gasto social en salud y educación y la inversión en infraestructura.