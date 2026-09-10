Paquete Económico 2027: 'En los hechos, se usa deuda para financiar gasto corriente y no inversión productiva'

El Paquete Económico 2027 mantiene una ruta fiscal que ofrece poco margen de maniobra para impulsar el crecimiento, planteó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), organismo que estableció que “aunque el déficit baja de 4.1 a 3.9 por ciento del PIB, supera el 2.9 por ciento del PIB que se destina a inversión pública: en los hechos, estamos usando deuda para financiar gasto corriente y no inversión productiva”.

A esto se suma que el saldo total de la deuda pública alcanza 55 por ciento del PIB, el porcentaje más alto desde 1990. “Ante este escenario, es indispensable que el presupuesto priorice el saneamiento de las finanzas públicas, la inversión productiva y las condiciones necesarias para impulsar un mayor crecimiento económico”, plasmó Coparmex.

Además, se observó que el espacio fiscal se reduce conforme aumentan los compromisos del presupuesto. “El costo financiero de la deuda alcanza 1.57 billones de pesos, con un incremento real de 11.8 por ciento. A ello se suman 2.48 billones de pesos para pensiones, equivalentes a dos de cada diez pesos del presupuesto y a 6.2 por ciento del PIB”.

En materia de ingresos, Coparmex valoró que el Paquete no incorpore nuevos impuestos ni aumentos generales en las tasas, “sin embargo, advertimos que la estrategia recaudatoria incrementa la carga para determinadas empresas. Las modificaciones amplían la base del ISR para personas morales con ingresos acumulables superiores a 50 millones de pesos y establecen nuevos límites a las deducciones y la amortización de pérdidas fiscales. Aunque se concentran en empresas que superan dicho umbral, pueden afectar a aquellas que, aún con altos ingresos, operan con márgenes reducidos”. Y se advirtió que esto podría generar una utilidad fiscal y una obligación de ISR distinta a su realidad financiera, afectando especialmente a empresas endeudadas, reduciendo los incentivos para invertir e incluso limitando su supervivencia.

Coparmex propuso la creación de un Consejo Fiscal Independiente, con autonomía técnica para evaluar los supuestos macroeconómicos, las estimaciones de ingreso y gasto, los riesgos fiscales y la sostenibilidad de la deuda. Se aclaró que no sustituiría las facultades de la SHCP ni del Congreso sino que aportaría una valoración imparcial de las proyecciones oficiales.