Paquete Económico 2027 no contempla nuevos impuestos, asegura Sheinbaum

Durante su conferencia de prensa de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el Paquete Económico 2027 no contempla nuevos impuestos ni gasolinazos, además de que afirmó que garantiza el presupuesto para la gente y considera medidas para evitar la evasión fiscal.

La mandataria federal explicó que "no hay nuevos impuestos para la gente, eso es lo primero, tampoco va a haber gasolinazos, lo que hay son medidas para evitar, porque todavía hay evasión fiscal".

"Es un Paquete Económico responsable, no se está endeudando al país como luego quieren decir, no hay nuevos impuestos como luego también estuvieron informando hace unos días, eso es falso. Sencillamente evitar la evasión fiscal y seguir garantizando el presupuesto para la gente", dijo.

Destacó el aumento del 10.7% en educación; 13% en ciencia; 11.3% en salud; 11.5% en seguridad; 20.6% en campo, así como también garantizó el aumento al salario por encima de la inflación de los trabajadores del Estado y el presupuesto a órganos autónomos.

Adicionalmente, enfatizó que se mantienen los incentivos para la inversión considerados en el Plan México, así como para las nuevas inversiones, "porque suponemos que van a pagar los impuestos que deben de pagar entonces no están incluidos en ninguno de los mecanismos contra la evasión fiscal".