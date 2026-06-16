Par de menores de 5 años se extraviaron en la José Revueltas; vecinos ayudaron a buscar y los ubicaron

Momentos de angustia se vivieron la tarde de este lunes en la colonia José Revueltas, luego de que dos menores de edad fueron reportados como desaparecidos, situación que movilizó a vecinos de la zona, quienes se sumaron a las labores de búsqueda.

El reporte ingresó cerca de las 16:00 horas, cuando una mujer se comunicó a los números de emergencia para informar que su vecina no encontraba a sus hijos desde las 12:00 del día, por lo que varias personas del sector ya recorrían las calles para tratar de ubicarlos.

De acuerdo con la información proporcionada, la madre de los menores no había realizado el reporte personalmente debido a que se encontraba buscándolos en distintos puntos de la colonia y sus alrededores.

Los niños fueron identificados con las iniciales M.G.M.P., de 6 años de edad, y E.M.P., de 5 años.

La niña vestía una pijama de color rosa, es de complexión delgada, cabello rubio a media espalda y ojos café oscuro; mientras que el menor portaba una playera roja, es de complexión delgada, cabello negro corto y ojos oscuros.

La desaparición de los hermanos generó preocupación entre familiares y vecinos, quienes se organizaron para recorrer diversas calles del sector ante el temor de que pudieran encontrarse en una situación de riesgo.

Personal de la Unidad de Personas Desaparecidas, de la Fiscalía General del Estado de Durango, se comunicó posteriormente con la reportante para obtener mayores datos, entre ellos el número exacto del domicilio y las generales de la familia, con el propósito de ampliar la búsqueda y emitir las acciones correspondientes.

Sin embargo, durante la llamada, la mujer informó que su vecina ya había localizado a los menores en una calle cercana a una secundaria, donde se encontraban acompañados de otros niños.

La reportante señaló que ambos hermanos ya habían regresado a su domicilio y se encontraban en buen estado de salud, negándose a proporcionar más información sobre lo ocurrido, por lo que las autoridades dieron por concluido el reporte.