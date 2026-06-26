Par de menores desaparecen en Mezquital; los ubican horas después, salieron a buscar empleo

Momentos de angustia vivió una familia del municipio de Mezquital luego de que dos adolescentes de 14 años fueron reportados como desaparecidos tras salir de su comunidad sin avisar. Horas después de iniciada la búsqueda, ambos fueron localizados sanos y salvos en la cabecera municipal.

Fue alrededor de las 11:15 horas del jueves 25 de junio, cuando Bulmadita Soto Gurrola, de 33 años de edad y con domicilio en el poblado Agüita Zarca, acudió a las oficinas de la Policía Investigadora de Delitos para reportar la desaparición de su hijo, de iniciales N.F.S., y de su sobrino, O.S.S., ambos de 14 años.

La mujer informó a las autoridades que los menores no habían regresado a sus hogares desde el pasado lunes 22 de junio y que tenía conocimiento de que posiblemente se habían trasladado a Mezquital con la intención de buscar trabajo.

Tras recibir el reporte, los agentes iniciaron recorridos y labores de búsqueda en distintos puntos de la cabecera municipal y comunidades cercanas, sin lograr ubicarlos durante las primeras horas de investigación.

Asimismo, la reportante señaló que había recibido información vía telefónica en el sentido de que los adolescentes fueron vistos en la Central Camionera de la ciudad de Durango, por lo que los datos fueron compartidos con el grupo especializado en personas desaparecidas para ampliar las acciones de localización.

Cuando la búsqueda continuaba, alrededor de las 21:00 horas la propia Bulmadita se comunicó nuevamente con las autoridades para informar que había visto a los dos menores caminando por una de las calles de la cabecera municipal de Mezquital.

De inmediato, elementos investigadores se trasladaron a la calle Reforma, donde realizaron entrevistas con vecinos de la zona. Algunas personas les indicaron que varios jóvenes solían hospedarse en una vivienda ubicada más adelante sobre la misma vialidad.

Al acudir al inmueble señalado, los agentes localizaron a los menores buscados, quienes salieron del domicilio y explicaron que habían abandonado voluntariamente sus hogares para trasladarse a Mezquital con la intención de encontrar una oportunidad de trabajo.

Los adolescentes manifestaron que durante el tiempo que estuvieron fuera no fueron víctimas de ningún delito ni sufrieron alguna agresión.

Tras confirmar su estado de salud, ambos fueron entregados a Bulmadita, quien asumió nuevamente su custodia, quedando concluido el reporte de desaparición.