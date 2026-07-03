Sujetos cargan más de mil pesos de gasolina y huyen sin pagar; ocurrió en estación de Domingo Arrieta

Dos hombres protagonizaron un robo durante la madrugada de este viernes al cargar combustible en una gasolinera ubicada en el fraccionamiento La Arboleda y retirarse del lugar sin realizar el pago.

El incidente fue reportado alrededor de las 4:30 horas en una estación de servicio situada sobre el bulevar Domingo Arrieta, en la ciudad de Durango.

De acuerdo con el reporte, los ocupantes de un automóvil de la marca Nissan, línea March, solicitaron combustible por un monto de mil 152 pesos. Una vez concluida la carga, el conductor aceleró y abandonó el establecimiento sin cubrir el importe.

El vehículo involucrado fue descrito como un compacto con vidrios polarizados y sin placas de circulación. En la unidad viajaban dos hombres, quienes escaparon con rumbo desconocido.

Tras recibir el reporte, las corporaciones de seguridad fueron notificadas para tratar de ubicar el automóvil con las características proporcionadas por el personal de la gasolinera.

Las autoridades exhortaron al encargado del establecimiento a presentar la denuncia correspondiente para integrar la carpeta de investigación y dar seguimiento a la búsqueda de los responsables.