Par de sujetos detenidos con arsenal y droga en Durango, son enviados a Cefereso de Coahuila

Dos hombres detenidos en Durango en posesión de un arsenal y varios kilogramos de droga fueron vinculados a proceso y permanecerán en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones en su contra.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que los imputados fueron identificados como Orlando y Juan, a quienes al momento de su detención les aseguraron ocho armas largas, cuatro armas cortas, 88 cargadores y seis mil 349 cartuchos, considerados de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Durante el operativo también fueron localizados seis kilos 400 gramos de marihuana y cuatro chalecos tácticos, indicios que fueron integrados a la carpeta de investigación presentada ante la autoridad judicial.

Tras analizar los datos de prueba, el juez determinó vincular a proceso a ambos hombres por su probable responsabilidad en delitos contemplados en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, además de un delito contra la salud.

Como medida cautelar, Orlando y Juan permanecerán en prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 18, ubicado en Ramos Arizpe, Coahuila; además, el juez concedió un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación complementaria.