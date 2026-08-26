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Par de sujetos detenidos con arsenal y droga en Durango, son enviados a Cefereso de Coahuila

El juez concedió un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

Par de sujetos detenidos con arsenal y droga en Durango, son enviados a Cefereso de Coahuila

Par de sujetos detenidos con arsenal y droga en Durango, son enviados a Cefereso de Coahuila

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Dos hombres detenidos en Durango en posesión de un arsenal y varios kilogramos de droga fueron vinculados a proceso y permanecerán en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones en su contra.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que los imputados fueron identificados como Orlando y Juan, a quienes al momento de su detención les aseguraron ocho armas largas, cuatro armas cortas, 88 cargadores y seis mil 349 cartuchos, considerados de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Durante el operativo también fueron localizados seis kilos 400 gramos de marihuana y cuatro chalecos tácticos, indicios que fueron integrados a la carpeta de investigación presentada ante la autoridad judicial.

Tras analizar los datos de prueba, el juez determinó vincular a proceso a ambos hombres por su probable responsabilidad en delitos contemplados en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, además de un delito contra la salud.

Como medida cautelar, Orlando y Juan permanecerán en prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 18, ubicado en Ramos Arizpe, Coahuila; además, el juez concedió un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación complementaria.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: narcotráfico armas drogas cuatro, detenidos, Federal, Orlando

               

                
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