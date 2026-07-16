Golpean a adulto mayor en Durango para despojarlo de sus pertenencias; víctima pidió ayuda en Oxxo

Un hombre de aproximadamente 66 años de edad, fue víctima de un violento asalto durante la madrugada de este jueves en la ciudad de Durango.

Tras ser golpeado por dos sujetos, caminó varios kilómetros hasta llegar a una tienda de conveniencia, donde pidió ayuda.

El reporte fue recibido alrededor de las 03:30 horas, cuando una empleada de un Oxxo ubicado en el bulevar José María Patoni, a la altura de la colonia Juan Escutia, solicitó la presencia de las corporaciones de emergencia al observar a un adulto mayor con visibles lesiones en el rostro y el cuerpo.

La reportante explicó que el hombre llegó al establecimiento sangrando y manifestó que momentos antes había sido víctima de un robo con violencia . Debido a las lesiones que presentaba, de inmediato se solicitó el apoyo de paramédicos y elementos de seguridad.

De acuerdo con el relato del afectado, el asalto ocurrió sobre el bulevar Felipe Pescador, a la altura de la Clínica 44, donde fue interceptado por dos individuos que comenzaron a golpearlo para despojarlo de sus pertenencias.

Los presuntos responsables lograron apoderarse de su cartera, dinero en efectivo y documentos personales, para después darse a la fuga con rumbo desconocido, dejando a la víctima lesionada sobre la vía pública.

A pesar de las heridas, el hombre decidió caminar desde el lugar del ataque hasta el Oxxo conocido como Ciprés, donde pidió ayuda a la trabajadora del establecimiento, quien dio aviso inmediato al número de emergencias 911.

Paramédicos brindaron atención prehospitalaria al adulto mayor, mientras que elementos de las corporaciones de seguridad recabaron su declaración e implementaron recorridos en la zona con la intención de ubicar a los presuntos responsables, aunque hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.

La Fiscalía General del Estado de Durango inició las investigaciones correspondientes para esclarecer el robo con violencia y tratar de identificar a los agresores, además de recuperar las pertenencias de la víctima.