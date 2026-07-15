Para regular rentas, podrían apoyar con incentivos fiscales a dueños de locales del Centro de Durango

El alto costo de las rentas en el Centro Histórico, situación que diversos comerciantes han señalado como una de las principales causas por las que no pueden sostener sus negocios y optan por cerrar, es un tema que analizan las autoridades para implementar alternativas que contribuyan a regular los precios.

Una de las opciones que no se descarta es ofrecer descuentos en el pago de impuestos a los propietarios de los locales, con el objetivo de establecer un tabulador que evite rentas excesivas.

El regidor Ariel Maa López recordó que ya existen algunas iniciativas en el Congreso sobre este tema, por lo que consideró necesario dialogar también con las cámaras empresariales y el sector inmobiliario para definir reglas que permitan atender la problemática.

"Al final de cuentas, a nadie le sirve que un local esté vacío; ni al dueño, porque no lo renta, ni a quien desea desarrollar una actividad económica en un establecimiento".

Aseguró que se trabajará para sacar adelante el tema y darle prioridad, además de escuchar a los propietarios para conocer las razones por las que establecen esos precios.

Maa López señaló que será necesario analizar distintas alternativas para evitar que la economía se vea afectada, particularmente en el Centro Histórico.

"Debemos ser empáticos quienes somos autoridad y estamos aquí porque la gente nos designó, en el sentido de entender por qué los empresarios se están viendo afectados de esta manera y cómo podemos ayudarlos", puntualizó.