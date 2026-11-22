Desde hace tiempo la fórmula verbal del “Café literario” ha tenido buena fortuna en lectores o simplemente con aficionados a las letras creativas. En todo tipo de instituciones –especialmente educativas y culturales- se han llevado múltiples reuniones con los aromas del café y las novelas, poemas y pensamientos seleccionados para tan agradable ocasión. Se trata de una especie de tertulia, donde se comentan obras literarias, científicas, o de cualquier otra índole, y en donde casi siempre se ambienta musicalmente y a veces con algunas artes más. Una convivencia, en suma, ilustrativa y a favor de la estancia placentera.

No ha faltado quién, para un mejor provecho del evento, me han solicitado que les recomiende algunos textos especiales. Les comento que mucho depende del nivel de educación formal o no de los asistentes, porque no es lo mismo organizar la reunión con estudiantes de preparatoria que con un grupo de jubilados.Los primeros siempre quieren novedades; los segundos prefieren los escritos de calidad ya reconocida, casi diría que más que conocer, desean reconocer. Recordar.̀

Lo fundamental es conservar el mérito de lo escogido. Así entonces vaya a manera de sugerencias la siguiente lista para tales fines, según sus categorías por edad y estatus escolar, y recuperando las felices e inolvidables entradas de los relatos:

Para niños entre 6 y 12 años: “El príncipe feliz”, de Óscar Wilde (“En la parte alta de la ciudad, sobre una columna, se alzaba la estatua de Príncipe Feliz. Se hallaba toda recubierta de oro fino. Tenía, a manera de ojos, dos centellantes zafiros y un gran rubí rojo refulgía en la empuñadura de su espada”), para los más pequeños; “El ruiseñor y la rosa”, también de Wilde (“El joven estudiante se lamentaba: -ha dicho que bailaría conmigo si le llevaba rosas rojas, pero no encuentro en mi jardín una sola rosa roja”), para un poco más grandes. “El principito”, de Antoine de Saint-Exupéry, (“Cuando tenía seis años vi una vez una magnífica imagen en un libro sobre la selva virgen que se llamaba Historias Vividas. Representaba una serpiente boa que se tragaba una fiera. He aquí la copia del dibujo”), para los dos.

Para jóvenes: “El perfume”, Patrick Süskind (“En el siglo XVIII vivió en Francia uno de los hombres más geniales y abominables de una época en que no escasearon los hombres abominables y geniales. Aquí relataremos su historia”); “El cuento de la isla desconocida”, de José Saramago (“Un hombre llamó a la puerta del rey y le dijo, Dame un barco. La casa del rey tenía muchas más puertas, pero aquella era la de las peticiones”); y la novela “La Sombra del Viento”, de Carlos Ruiz Zafón (“Todavía recuerdo aquel amanecer en que mi padre me llevó por primera vez a visitar el Cementerio de los Libros Olvidados. Desgranaban los primeros días del verano de 1945 y caminábamos por las calles de una Barcelona atrapada bajo cielos de ceniza y un sol de vapor que se derramaba sobre la Rambla de Santa Mónica en una guirnalda de cobre líquido”).

Para cualquier edad, después de la niñez: “De cómo se salvó Wang Fo”, de Marguerite Yourcenar, (“El anciano pintor Wang-Fo y su discípulo Ling erraban por los caminos del reino de Han”); “La herencia de Matilde Arcángel”, de Juan Rulfo (“En Corazón de María vivían, no hace tanto tiempo, un padre y un hijo conocidos como los Eremites; si acaso porque los dos se llamaban Euremios. Uno, Euremio Cedillo; otro, Euremio Cedillo también, aunque no costaba mucho distinguirlos, ya que uno le sacaba al otro una ventaja de veinticinco años bien colmados”), y sin agotar las tantísimas posibilidades, “El hombre de negro”, de Mario Vargas Llosa (“Cuando el director de teatro Pedrito Adrianzén concertó una cita con Antenor Montalvo en el Gijón “para tomarnos un cafecito y contarte un proyecto”, este último, actor fallido y en proceso de desintegración psicológica y moral, vivía en la insolvencia en una pensión de mala muerte de Lavapiés que no pagaba hacía tres meses y estaba dándole vueltas en su cabeza a la idea de suicidarse.”).

Esperemos que esta breve selección sea de provecho. Y enhorabuena por su próxima reunión literaria o también para su lectura personal…con un café en su propia casa.