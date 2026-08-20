Paradeportistas duranguenses conquistan ocho medallas de oro en el Nacional Inclusivo 2026

Atletas duranguenses pertenecientes a la Escuela Municipal de Deporte Adaptado de Gómez Palacio obtuvieron una destacada cosecha de medallas de oro durante su participación en el certamen Nacional Inclusivo 2026, celebrado en la ciudad de Aguascalientes. La delegación de la Comarca Lagunera concretó una actuación sobresaliente en distintas pruebas de pista y campo, colocándose entre las representaciones más efectivas de la competencia deportiva nacional.

Destacan en el gran escenario

La competidora Jessica Denisse Torres González se convirtió en una de las figuras principales de la jornada al dominar de forma contundente la categoría F54. Torres González concluyó su participación con tres preseas doradas tras imponerse con firmeza en las finales de lanzamiento de disco, lanzamiento de bala y lanzamiento de jabalina, registrando marcas que le permitieron asegurar el primer puesto en cada una de sus intervenciones.

En las pruebas de velocidad y salto, Adrián Alfredo Nájera Pérez registró un desempeño igualmente destacado dentro de la categoría T47. El deportista duranguense subió a lo más alto del podio en tres ocasiones consecutivas al conquistar el primer lugar en la prueba de salto, además de imponer su ritmo en las competencias de atletismo de 100 y 200 metros planos, consolidándose como uno de los atletas más veloces del torneo.

Por su parte, Sherlyn Isamar Morales Morales aportó dos títulos nacionales adicionales para el equipo lagunero dentro de la categoría F37. La atleta obtuvo la medalla de oro en el certamen de lanzamiento de disco y posteriormente confirmó su hegemonía al adjudicarse la primera posición en el lanzamiento de bala, cerrando así una destacada actuación para los exponentes de las pruebas de campo en la capital hidrocalída.

Orgullo de Durango y la Comarca Lagunera

El contingente de deportistas desarrolló su proceso de preparación técnica bajo la dirección de la entrenadora Kenia Catalina Hernández Cabrera, quien estuvo a cargo de la planificación estratégica y del seguimiento diario de las sesiones de entrenamiento. Asimismo, la delegación contó con el soporte de Fátima Gabriel Pérez Meza en funciones de auxiliar, coordinando la logística operativa y el apoyo directo a los competidores durante las jornadas de evaluación.

Con estos resultados, la representación de Para Deportes Laguna concluyó su participación en el encuentro nacional superando los objetivos planteados al inicio del ciclo competitivo. Las ocho medallas doradas obtenidas en conjunto por Torres, Nájera y Morales ratifican la efectividad del trabajo técnico desarrollado en los entrenamientos cotidianos y consolidan el posicionamiento de los atletas de Gómez Palacio en el panorama del deporte adaptado en México.