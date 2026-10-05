Paralimpiada Nacional 2026: Arantza Valles avanza a cuartos de final en Para Tenis de Mesa

La duranguense Arantza Valles Rodríguez consiguió avanzar a los cuartos de final dentro de la disciplina de Para Tenis de Mesa de la Paralimpiada Nacional Jalisco 2026, luego de cerrar con una victoria su participación en la primera ronda.

Valles Rodríguez compite en la categoría Individual Femenil Mayor TT12 y comenzó su actividad enfrentando a la representante de Jalisco, Adriana Guadalupe Delgado López, en un duelo en el que terminó cayendo por marcador de tres sets a uno.

Se recupera con triunfo contundente

Después del primer resultado, la representante de Durango consiguió recuperarse en su segundo compromiso ante Daniela García Villa, de Tamaulipas .

La duranguense mostró una mejor versión sobre la mesa y se impuso de manera contundente por tres sets a cero, resultado que terminó por asegurar su clasificación a la siguiente etapa de la competencia nacional.

Con este triunfo, Arantza Valles se instaló en la ronda de cuartos de final, manteniéndose en la disputa por los primeros lugares dentro de su categoría.

Buscará acercarse a las medallas

La actividad para Valles Rodríguez continuará este lunes por la mañana, cuando dispute su encuentro correspondiente a los cuartos de final.

En caso de conseguir una nueva victoria, la para atleta duranguense avanzará a la siguiente ronda, instancia en la que comenzarán a definirse las posiciones de medalla durante la jornada vespertina.

De esta manera, Durango mantiene representación en las etapas finales del Para Tenis de Mesa dentro de la Paralimpiada Nacional Jalisco 2026, con Arantza Valles buscando prolongar su participación y colocarse entre las mejores competidoras de su categoría.