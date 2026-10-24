Pareja denuncia amenazas de motociclistas en Jardines de Durango; uno portaba un arma

Una pareja solicitó la intervención de las autoridades durante la noche del viernes 23 de octubre, luego de que varios sujetos que viajaban a bordo de tres motocicletas adoptaran una actitud agresiva en su contra, señalando que uno de ellos presuntamente portaba un arma de fuego, en el fraccionamiento Jardines de Durango.

El reporte se recibió aproximadamente a las 20:07 horas, sobre el bulevar Juan Pablo II, a la altura de la avenida De las Azucenas, donde un hombre identificado como Luis Raúl alertó al sistema de emergencias 911 sobre la presencia de los motociclistas y las amenazas hacia él y su pareja. Hasta el momento se desconoce si las autoridades lograron localizar a los señalados o asegurar el arma mencionada.