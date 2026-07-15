Pareja duranguense denuncia fraude; 'proveedor' escapó con ahorros para abrir cafetería

Una pareja de emprendedores duranguenses denunció haber sido víctima de un presunto fraude por 185 mil pesos, luego de ahorrar durante varios meses y trabajar en Estados Unidos para adquirir un equipo de cafetería que, pese a haber sido liquidado, nunca les fue entregado.

Abraham Núñez Sánchez relató que tanto él como su pareja, conocieron a Miguel Ángel, un barista originario de Torreón, durante un curso de capacitación que impartió en Durango.

Explicó que el instructor también ha ofrecido talleres en la Universidad de La Laguna y cuenta con un canal de YouTube denominado De la Idea al Espresso.

Tras concluir la capacitación, el barista les ofreció venderles el equipo necesario para abrir una cafetería. Después de analizar la propuesta durante varios meses, decidieron emprender el proyecto y comenzaron a reunir el dinero.

Para ello viajaron a trabajar a Estados Unidos a trabajar y, una vez que acordaron la compra con Miguel Ángel, realizaron diversos depósitos hasta cubrir el costo total del equipo, que ascendió a 185 mil pesos.

Sin embargo, al regresar a Durango para instalar su negocio comenzaron los problemas. Abraham señaló que intentaron comunicarse con el vendedor para acordar la entrega del equipo, pero este dejó de responder llamadas y mensajes.

"Empezó a ignorar nuestros mensajes; nuestras llamadas no las respondía y, cuando por fin contestó, nos dijo que hiciéramos lo que quisiéramos, pero que no nos entregaría ni el equipo ni el dinero", afirmó.

Ante esta situación, la pareja presentó una denuncia penal en Durango. No obstante, aseguró que personal de la Fiscalía General del Estado les informó que el proceso podría prolongarse debido a que el señalado radica en otra entidad.

Por ello, decidieron hacer público el caso para advertir a otras personas sobre el presunto fraude. Incluso, acudieron a Torreón para buscar el negocio donde supuestamente operaba Miguel Ángel, pero ya no encontraron el establecimiento y, según dijeron, ha cambiado de nombre comercial y de dirección en varias ocasiones.

Abraham Núñez agregó que también establecieron contacto con personas de Coahuila, Sinaloa y Chihuahua que aseguran haber sido víctimas del mismo individuo mediante un esquema similar: primero imparte cursos de capacitación, genera confianza entre los participantes, ofrece venderles equipo para cafetería, recibe el dinero y finalmente no entrega los productos.