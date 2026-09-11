Pareja es detenida tras ser sorprendida desnuda dentro de un vehículo en la ciudad de Durango

Dos personas fueron detenidas por elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, luego de ser sorprendidas desnudas en el interior de un vehículo estacionado en la colonia San Carlos, de la ciudad de Durango.

El reporte se recibió alrededor de las 22:00 horas del 10 de septiembre, en privada Nardo, entre las calles Santa Elena y Camino a la Loma, donde se alertó a los agentes sobre la presencia de una persona que presuntamente realizaba actos exhibicionistas.

Al arribar al sitio, los agentes localizaron un automóvil de color rojo y confirmaron que en el interior se encontraban un hombre y una mujer, ambos desnudos, por lo que procedieron a su detención.

Los detenidos fueron identificados como Alan, de 20 años de edad, y Sandra, de 23 años, quienes fueron trasladados a la Estación Central, ubicada por la salida a México.

Ambas personas quedaron a disposición del Juez Cívico Municipal, quien determinará la sanción correspondiente por la conducta reportada en la vía pública.